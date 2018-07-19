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На треть выросли объемы кредитования малого бизнеса в Челябинской области
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На треть выросли объемы кредитования малого бизнеса в Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На 35,6% — до 58,9 миллиарда рублей увеличил за пять месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года банковский сектор объемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Челябинского отделения Уральского главного управления Банка России.
В первом квартале 2017 года доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в общем объеме заемных средств, предоставленных юридическим лицам, составляла лишь 11,3%, а в перовом квартале 2018 года возросла почти вдвое — до 21,4%. Характерно, что доля просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области по кредитам сократилась на 3,5% — до 7,3%. При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства упала с 12,2% годовых в декабре 2017 года до 10,7% годовых в мае 2018 года. Предприниматели Южного Урала все чаще используют заемные средства.
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