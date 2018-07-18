Чистая прибыль Morgan Stanley в I полугодии выросла на 38%

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 5,105 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,75 доллара против 1,87 доллара годом ранее. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 21,687 миллиарда долларов, увеличившись на 13% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

По итогам второго квартала чистая прибыль выросла на 39% в годовом выражении, до 2,437 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,3 доллара против 0,87 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,11 доллара за акцию. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 10,61 миллиарда долларов, что на 12% выше аналогичного показателя во втором квартале 2017 года.

"В этом квартале мы сообщили о росте прибыли и выручки, продемонстрировав высокие результаты во всех подразделениях и во всех регионах деятельности. Эффективность компании во втором квартале отражает активные рынки и отличное взаимодействие с клиентами", — приводятся в релизе слова гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана (James P. Gorman).

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.