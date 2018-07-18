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Индия готова влить $2 млрд в государственные банки
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Индия готова влить $2 млрд в государственные банки 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Индия вольет не менее 135 млрд рупий ($2 млрд) в контролируемые государством банки в этом месяце, поскольку она стремится укрепить резервы капитала и помочь кредиторам совершить купонные выплаты по облигациям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI
Новые вливания капитала обеспечат государственным банкам возможности для роста их кредитных портфелей при соблюдении требований к капиталу, отметили собеседники агентства.
Это очередной шаг в плане премьер-министра Нарендры Моди 2017 года по вливанию 2,11 трлн рупий капитала в банки в течение двух лет.
Правительство было вынуждено влить капитал, поскольку опасения по поводу плохих долгов и низкой прибыльности затрудняют для индийских банков самостоятельное привлечение средств.
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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Возможности контролируемых государством банков для продажи акций также ограничены правилом, которое требует, чтобы правительство владело по крайней мере 51% акций банков.
Punjab National Bank (PNB), который столкнулся с нехваткой капитала, после того как он был поражен рекордным мошенничеством в размере $2 млрд, получит наибольший объем средств — 28 млрд рупий, говорят источники Bloomberg.
Как сообщали «Вести. Экономика», в феврале PNB заявил, что выявил некоторые мошеннические и несанкционированные операции в одном из своих филиалов в Мумбаи, проведенные «в интересах нескольких владельцев счетов с их явным попустительством».
25 июля PNB должен выплатить около 1,35 млрд рупий годовых процентов по бессрочному долгу на 15 млрд рупий. Если банк не получит новый капитал вовремя, он может оказаться не в состоянии произвести платеж.
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