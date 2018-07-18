Европейский инвестиционный банк обеспечил создание инвестфонда в €335 млрд

БРЮССЕЛЬ , 18 июля. / ТАСС /. Европейский инвестиционный банк довел объем Фонда стратегических инвестиций ЕС (так называемого плана Юнкера) до €335 млрд

Об этом сообщил в среду глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер на совместной пресс-конференции в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Мы смогли привлечь инвестиции на €335 млрд, что превышает целевую отметку в €315 млрд К 2020 году это позволит создать дополнительные 1,4 млн рабочих мест", — сказал он.

Хойер уточнил, что для формирования этого инвестиционного пакета Европейский инвестиционный банк располагал суммой примерно в €25 млрд из собственных средств и из бюджета ЕС, которые использовались в качестве гарантий для привлечения денег частных инвесторов.

"Мы рассчитывали на 15-кратный мультипликатор инвестиций, и практика показала, что мы не ошиблись", — отметил он. По его словам, предоставленные в рамках «плана Юнкера» гарантии позволили преодолеть неуверенность частных инвесторов, которые начали активно вкладывать средства в приоритетные проекты в целевых странах ЕС. «В результате мы в буквальном смысле плаваем в ликвидности», — заключил Хойер.