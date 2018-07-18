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Совет директоров «Трансконтейнера» одобрил покупку терминала Global Ports в Санкт-Петербурге
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Совет директоров «Трансконтейнера» одобрил покупку терминала Global Ports в Санкт-Петербурге 

Rambler News Service 2 часа назад
Совет директоров «Трансконтейнера» одобрил участие компании в предприятии «Логистика-Терминал» (терминал Global Ports в Санкт-Петербурге), следует из материалов «Трансконтейнера».
«Одобрить участие «Трансконтейнера» в «Логистика-Терминал» на условиях, определенных решением совета директоров от 26 июля 2017 года», — говорится в материалах.
«Трансконтейнер» в августе 2017 года планировал закрыть сделку по терминалу за 1,9 млрд руб., но Федеральная антимонопольная служба отказалась тогда ее одобрить.
Кроме того, совет директоров одобрил создание «дочки» в Улан-Баторе (Монголия) и прекратил полномочия членов правления Владимира Драчева и Виктора Шекшуева. Вместо них в состав правления вошел первый заместитель гендиректора Владимир Чиснаков и Сергей Казаков.
Основными акционерами «Трансконтейнера» являются: ОТЛК (50%), транспортная группа Fesco (25,07%) и «Енисей Капитал» (24,5%), следует из информации на сайте компании.
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