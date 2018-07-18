Досрочное погашение, не выходя из дома: «МигКредит» расширяет сервис для клиентов

МФК «МигКредит» запустила новый функционал по осуществлению досрочного погашения в Личном кабинете (ЛК) заемщиков на сайте и Мобильном приложении. Теперь клиент может самостоятельно оформить запрос на погашение кредита до первого платежа, полное или частичное досрочное погашение, используя домашний компьютер или мобильное устройство с выходом в Интернет.

Разработка и внедрение такого сервиса произведены по просьбам заемщиков, что подтверждает статус «МигКредит» как клиентоориентированной высокотехнологичной компании, развивающей удобные для людей онлайн услуги.

«Досрочное погашение в ЛК и Мобильном приложении — важный проект для компании с точки зрения создания дополнительного сервиса для клиентов. Заемщик может самостоятельно провести эту операцию, выбрав один из трех доступных для него способов: полное досрочное погашение до первого платежа, полное погашение по заявлению и частичное досрочное погашение. Таким образом, клиент будет экономить и свое, и наше время. Кроме того, у него появилась возможность отслеживать статус исполнения досрочного погашения, ориентироваться по суммам и срокам», — пояснила директор Центра клиентского обслуживания «МигКредит» Оксана Пужайкина.

По ее словам, компании удалось успешно реализовать не только досрочное погашение в Личном кабинете/Мобильном приложении, но и существенно расширить данные по договору клиента, которые теперь стали доступны для него в Личном кабинете.

Для удобства заемщиков в ЛК добавлена информация о количестве дней до платежа и количество оставшихся платежей; раздел "Текущий договор" с информацией о статусе, дате заключения договора, дате последнего платежа и способе получения займа; контакты финансового консультанта и офиса обслуживания, номер страховки.

«Сложной и одновременно интересной в этом проекте была задача обеспечить синхронность работы наших онлайн систем, при этом информация для клиента должна быть всегда доступна и понятна. Интеграция работающего процесса в новые среды — Личный кабинет и Мобильное приложение — прошла успешно. Мы считаем, что заемщик должен иметь возможность не только легко взять кредит, но и комфортно его погасить, в том числе досрочно», — отметила Оксана Пужайкина.

МФК «МигКредит» была основана в 2011 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 42 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (950 тыс. займов). За 2017 год предоставление кредитов выросло более чем на 50%, а общий портфель превысил 3,8 млрд рублей. В первом квартале 2018 года рост портфеля составил 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».