МТС Банк понизил доходность вкладов в рублях и повысил — в долларах

МТС Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях и увеличил по вкладам в долларах.

МТС Доходный» в рублях открывается под 5,5—6,3%, в долларах — под 0,8—2,25% годовых (ранее — под 5,5—6,5% в рублях и 0,1—1,75% в долларах). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «МТС Активного» в рублях составит 4,6—5,75%, в долларах — 0,65—1,95% годовых (прежде — 4,6—6,1% в рублях и 0,1—1,45% в долларах), а «МТС Пенсионного» — 4,9—5,75% в рублях и 0,9—1,95% годовых в долларах (вместо 4,9—6,1% и 0,2—1,45% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма депозитов составляет 1 тыс. рублей или 100 долларов.

Доходность «МТС Мультивалютного» (минимальная сумма — 50 тыс. рублей в рублевом эквиваленте, рублевая часть — не менее 50% вклада) в рублях составит 4,6—5,75%, в долларах — 0,65—1,95% годовых (вместо 4,6—6,1% в рублях и 0,05—1,5% в долларах), а вклада «МТС Премиальный Плюс» (от 6 млн рублей или 100 тыс. долларов на год, полтора или два года) — 6,2—6,8% в рублях и 2,2—2,6% в долларах (вместо 6,2—6,9% и 1,6—1,9% соответственно).

По вкладу «МТС Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) банк понизил диапазон ставок с 7,25—8% до 7—7,5% годовых.

Выплата процентов по трем депозитам осуществляется в конце срока.

«МТС Свободный» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) в рублях можно оформить под 4,2—5,35%, в долларах — под 0,55—1,75% годовых (вместо 4,2—5,7% в рублях и 0,05—1,25% в долларах), а «МТС Премиальный» (от 6 млн рублей, 80 тыс. долларов) — под 4,95—6% в рублях, 0,9—2,3% в долларах (ранее — под 4,95—6,35% и 0,2—1,7% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Сроки всех депозитов, кроме вкладов «МТС Премиальный Плюс» и «МТС Инвестиционный», составляют три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года.

«МТС Доходный», «МТМ Премиальный Плюс», «МТС Инвестиционный» не пополняются.