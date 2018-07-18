Чистая прибыль Акибанка по итогам полугодия превысила 72 млн рублей

Чистая прибыль Акибанка за первые шесть месяцев 2018 года составила 72,7 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В первом полугодии активы банка выросли до 23,3 млрд рублей. В результате норматив мгновенной ликвидности Н2 составил 107,9% при минимальном требовании ЦБ в 15%, норматив достаточности капитала увеличился на 17% до уровня 20,92%.

Собственный капитал финорганизации за указанный период вырос до 4,8 млрд рублей, что на 2,4% (112,6 млн рублей) выше прошлогоднего значения.

В отчетном периоде объем депозитов физических лиц вырос до 12,3 млрд рублей, объем депозитов юрлиц — до 2,15 млрд рублей. В общей сложности чистая ссудная задолженность увеличилась до 17,6 млрд рублей. Объем кредитного портфеля банка только по коммерческим организациям с начала года составил 9,4 млрд рублей.

Доля просроченной задолженности в портфеле зафиксирована на низком уровне — 5,4%.