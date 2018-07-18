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Чистая прибыль Акибанка по итогам полугодия превысила 72 млн рублей
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Чистая прибыль Акибанка по итогам полугодия превысила 72 млн рублей 

Банки.ру 59 минут назад
Чистая прибыль Акибанка за первые шесть месяцев 2018 года составила 72,7 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В первом полугодии активы банка выросли до 23,3 млрд рублей. В результате норматив мгновенной ликвидности Н2 составил 107,9% при минимальном требовании ЦБ в 15%, норматив достаточности капитала увеличился на 17% до уровня 20,92%.
Собственный капитал финорганизации за указанный период вырос до 4,8 млрд рублей, что на 2,4% (112,6 млн рублей) выше прошлогоднего значения.
В отчетном периоде объем депозитов физических лиц вырос до 12,3 млрд рублей, объем депозитов юрлиц — до 2,15 млрд рублей. В общей сложности чистая ссудная задолженность увеличилась до 17,6 млрд рублей. Объем кредитного портфеля банка только по коммерческим организациям с начала года составил 9,4 млрд рублей.
Доля просроченной задолженности в портфеле зафиксирована на низком уровне — 5,4%.
«Положительные финансовые результаты удается обеспечивать за счет стабильной ресурсной базы, консервативной политики по размещению средств и, конечно, долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами. Кроме того, банком разработана гибкая тарифная политика, система контроля рисков, а также значительные усилия направлены на повышение внутренней эффективности», — говорится в комментарии председателя правления Акибанка Ильдара Галяутдинова.
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