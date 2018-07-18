Эксперт: Украина — страна, с которой разговаривают языком ультиматумов

Об этом в интервью каналу NewsOne заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев

«Выдвигать условия в переговорах могут сегодня только сильные страны. Пока Украина не станет энергетически независимой, она всегда будет подстраиваться под желания своих партнеров и соперников и с востока, и с запада», — сказал он.

По его мнению, правительству на первый план следует выносить национальные интересы страны. Если выгодно, то можно в чем-то и уступить оппонентам в непринципиальных вопросах.

С 2014 года «Газпром» «Нафтогаз» судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа и транзита через территорию Украины в Европу.

По результатам двух арбитражей «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».