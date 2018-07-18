Об этом в интервью каналу NewsOne заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
«Выдвигать условия в переговорах могут сегодня только сильные страны. Пока Украина не станет энергетически независимой, она всегда будет подстраиваться под желания своих партнеров и соперников и с востока, и с запада», — сказал он.
По его мнению, правительству на первый план следует выносить национальные интересы страны. Если выгодно, то можно в чем-то и уступить оппонентам в непринципиальных вопросах.
Напомним, что РФ, Украина и Европейская комиссия обсудили на встрече в Минэкономики ФРГ будущую структуру транзита газа, и договорились создать «дорожную карту» для будущих встреч по соответствующим вопросам.
С 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа и транзита через территорию Украины в Европу.
По результатам двух арбитражей «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».