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Эксперт: Украина — страна, с которой разговаривают языком ультиматумов
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Эксперт: Украина — страна, с которой разговаривают языком ультиматумов 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом в интервью каналу NewsOne заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
«Выдвигать условия в переговорах могут сегодня только сильные страны. Пока Украина не станет энергетически независимой, она всегда будет подстраиваться под желания своих партнеров и соперников и с востока, и с запада», — сказал он.
По его мнению, правительству на первый план следует выносить национальные интересы страны. Если выгодно, то можно в чем-то и уступить оппонентам в непринципиальных вопросах.
Напомним, что РФ, Украина и Европейская комиссия обсудили на встрече в Минэкономики ФРГ будущую структуру транзита газа, и договорились создать «дорожную карту» для будущих встреч по соответствующим вопросам.
С 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа и транзита через территорию Украины в Европу.
По результатам двух арбитражей «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».
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