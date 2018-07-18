Четыре компании поучаствуют в конкурсе трамвайной линии до Петергофа

После подведения итогов рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию и эксплуатации трамвайной сети до Петергофа из пяти компаний, подавших заявки, осталось четыре претендента, сообщает «Мойка, 78».

Заявка ООО «Третья концессионная компания» была признана не соответствующей требованиям конкурсной документации и отклонена.

Теперь в конкурсе осталось четыре компании.

Проектно-инвестиционная компания А», «АКК», «Трамвайная компания Северной столицы» и «АйСиЭй ЛТ» — оставшиеся претенденты.

Они должны до октября предоставить финансовые предложения по реализации проекта.

Стоимость строительства трамвайной линии до Петергофа оценивается в 14,4 миллиарда рублей.