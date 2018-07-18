Украинским госкомпаниям запретят выплачивать премии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил запретить госкомпаниям выплачивать премии и вознаграждения сотрудникам. Об этом сообщает «112 Украина».

"Я предлагаю запретить выплату премий, то есть бонусов и вознаграждений, сотрудникам госкомпаний", — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сотрудники госкомпаний и так уже имеют высокую зарплату и обязаны принимать во внимание реальную экономическую ситуацию в стране.