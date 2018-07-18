Киев вводит запрет на выплату вознаграждений на предприятиях после скандала с «Нафтогазом» 

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Украины решило ввести запрет на выплату бонусов и вознаграждений на государственных предприятиях после скандала с многомилионными поощрениями в компании «Нафтогаз Украины». Такое решение было принято единогласно на заседании кабинета министров в среду.
"Абсолютно взвешенное решение запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины", — сказал глава правительства Владимир Гройсман. При этом он отметил, что поддерживает идею «достойных зарплат и премий» на государственных предприятиях, чтобы искоренить коррупцию. «Относительно жадности, чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддерживать не могу», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее стало известно, что наблюдательный совет «Нафтогаза» решил выплатить сотрудникам компании вознаграждения на общую сумму 46,3 млн долларов «за победу» над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту. По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, бонусы получили порядка 40 человек, которые были задействованы в работе над арбитражным процессом. Полученные деньги, по информации депутата Рады Сергея Шахова, менеджеры «Нафтогаза» успели положить на счета американских банков.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита на $4,63 млрд В то же время, суд подтвердил долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».