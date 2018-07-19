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«Северсталь» удвоила чистую прибыль в I полугодии
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«Северсталь» удвоила чистую прибыль в I полугодии 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль группы "Северсталь" по МСФО в первом полугодии 2018 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза и составила $1,018 млрд, сообщила группа.
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. Заводы компании работают в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. Компанию контролирует Алексей Мордашов.
Выручка группы выросла на 19,8% и достигла $4,432 млн (6 месяцев 2017 г. — $3,698 млн). Существенный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке стали и сырья в 2018 г., а также увеличением объемов продаж стали на 8% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Компания сгенерировала $887 млн свободного денежного потока, значительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 96,2% (6 месяцев 2017: $452 млн) в результате роста выручки относительно аналогичного периода прошлого года.
Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 месяцев $296 млн, что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (6 мес. 2017 г. — $277 млн). Общий долг группы остался практически неизменным на уровне $1,529 млн (1 квартал 2018 г. : $1,542 млн).
Чистый долг компании снизился на 80,5% до $153 млн на конец второго квартала 2018 г. (1 квартал 2018 г. : $785 млн), отражая рост баланса денежных средств и их эквивалентов. В результате коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился до 0,1x на конец второго квартала 2018 г. (1 кв. 2018: 0,3x). Коэффициент чистый «долг/EBITDA» остаётся одним из самых низких среди сталелитейных компаний во всем мире, что позволяет «Северстали» поддерживать низкий уровень долга, увеличивая стоимость компании для всех заинтересованных лиц.
Ликвидность сохраняется на высоком уровне в размере $1,376 млн в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированных неиспользованных средств в рамках открытых кредитных линий в размере $1,044 млн, — все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее $195 млн  "Северсталь", как и прежде, сфокусирована на максимизации прибыли для всех заинтересованных лиц. Я рад сообщить, что в апреле 2018 г. мы пересмотрели дивидендную политику в интересах наших акционеров и формально закрепили выплату 100% свободного денежного потока в форме дивидендов на ежеквартальной основе", — — заявил Александр Шевелев, генеральный директор управляющей компании АО «Северсталь Менеджмент».
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