«Северсталь» удвоила чистую прибыль в I полугодии

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль группы "Северсталь" по МСФО в первом полугодии 2018 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза и составила $1,018 млрд, сообщила группа.

Выручка группы выросла на 19,8% и достигла $4,432 млн (6 месяцев 2017 г. — $3,698 млн). Существенный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке стали и сырья в 2018 г., а также увеличением объемов продаж стали на 8% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Компания сгенерировала $887 млн свободного денежного потока, значительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 96,2% (6 месяцев 2017: $452 млн) в результате роста выручки относительно аналогичного периода прошлого года.

Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 месяцев $296 млн, что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (6 мес. 2017 г. — $277 млн). Общий долг группы остался практически неизменным на уровне $1,529 млн (1 квартал 2018 г. : $1,542 млн).

Чистый долг компании снизился на 80,5% до $153 млн на конец второго квартала 2018 г. (1 квартал 2018 г. : $785 млн), отражая рост баланса денежных средств и их эквивалентов. В результате коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился до 0,1x на конец второго квартала 2018 г. (1 кв. 2018: 0,3x). Коэффициент чистый «долг/EBITDA» остаётся одним из самых низких среди сталелитейных компаний во всем мире, что позволяет «Северстали» поддерживать низкий уровень долга, увеличивая стоимость компании для всех заинтересованных лиц.