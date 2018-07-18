Прогноз: прибыль «Северстали» по МСФО за II кв вырастет на 16% к/к

Согласно нашим расчетам, выручка компании вырастет на 4% к/к до 2265 млн долл., EBITDA увеличится на 20% к/к до 845 млн долл., чистая прибыль — на 16% к/к до 530 млн долл.

Таким образом, мы ожидаем от компании сильной отчетности по сравнению с I кварталом. Рост выручки был обусловлен ростом цен на металлопродукцию на зарубежных рынках. EBITDA увеличилась, по нашим прогнозам, более сильно благодаря ослаблению рубля к доллару и снижению цен на уголь и железорудное сырье. Чистая прибыль выросла благодаря росту операционных доходов.

Мы полагаем, что хорошие результаты за II квартал могут обусловить рост дивидендов по итогам отчетного периода относительно I квартала, при том что дивиденды за I квартал были рекордно высокими (38,32 руб. на акцию и 4,2% квартальная доходность на момент выхода новости), что привело к стремительному росту котировок акций компании. Однако, необходимо учитывать влияние оборотного капитала и капитальных затрат на свободный денежный поток, который служит базой для дивидендных выплат.