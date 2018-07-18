Суд отложил рассмотрение кассации банка «Югра» на 15 августа

Арбитражный суд Московского округа отложил рассмотрение кассации банка «Югра» на решения Арбитражного суда столицы и Девятого арбитражного апелляционного суда о законности отзыва лицензии на 15 августа, сообщает корреспондент RNS из зала суда. Банк «Югра» в лице его бывших собственников подал кассационную жалобу на решения двух нижестоящих инстанций, признавших законным приказ ЦБ об отзыве его лицензии, в конце марта этого года.

«Арбитражный суд Московского округа определил отложить судебное заседание на 15 августа … в связи с тем, что поступила еще одна жалоба…», — сказал судья.

28 июля ЦБ отозвал лицензию «Югры». «Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений», — говорилось в сообщении регулятора.