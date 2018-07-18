Отчет Netflix создал интригу вокруг акций FAANG — компаний

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика» Сервис потокового видео Netflix первым отчитался по итогам минувшего квартала из числа FAANG — компаний (FAANG — аббревиатура из названий компаний Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google), вызвав всплеск турбулентности на рынке. Но дальнейшая динамика котировок акций этих компаний во многом будет зависеть от публикаций их результатов в ближайшее время, считает начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Шагов Олег.

Начальник аналитического отдела ИФК «Солид» Шагов Олег

Первоначальная реакция инвесторов на неоднозначный отчет Netflix была достаточно негативной — котировки акций Netflix на открытии рынка обвалились на 13,5%. Однако затем в течение торговой сессии они смогли отыграть большую часть понесенных в начале дня потерь, снизившись по итогам дня всего лишь на 5,2%. Основной причиной падения акций Netflix, произошедшего при рекордных за последние два года оборотах торгов, стали ранее данные компанией излишне оптимистичные прогнозы и ужесточение конкуренции со стороны похожих сервисов. При этом, формально, чистая прибыль Netflix существенно выросла, составив $384 млн, или 85 центов в расчете на акцию, по сравнению с $66 млн, или 15 центов на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, выручка выросла почти на треть, с $2,99 млрд до $3,91 млрд, что является достаточно впечатляющим показателем. Стоит отметить, что, несмотря на произошедшее падение, акции Netflix продолжают оставаться в рамках растущей тенденции, моделируемой восходящим каналом, а также удерживают прочные позиции в тройке лидеров по темпам роста с начала года (СНГ) из числа бумаг, входящих в состав индекса «широкого рынка» S&P500. В настоящий момент эта тройка выглядит следующим образом:1. ABIOMED (+128% СНГ) 2. Netflix (+97,7% СНГ) 3. Twitter (+86,2% СНГ) Позиции остальных FAANG— компаний в этом «рейтинге роста акций» 2018 года выглядят гораздо более скромными. Акции Amazon находятся на 8 месте с результатом (+57,7% СНГ), Facebook (+19% СНГ) на 87 позиции, Google (+15,2% СНГ) на 112 месте. Аутсайдером среди FAANG— компаний выступают акции Apple (+14% СНГ), находящиеся на 121 месте, но все равно по темпам роста существенно опережающие индекс S&P500 (+5,1% СНГ). Вместе с тем в последние пять лет все акции FAANG— компаний, возглавляемые Netflix, показали очень сильный рост. Опубликованный на этой неделе квартальный отчет Netflix создал определенную интригу вокруг FAANG— компаний, дальнейшая динамика котировок акций которых во многом будет зависеть от ожидающихся в ближайшее время публикаций их результатов. Отчет Google ждем 23 июля, Facebook — 25 июля, Amazon — 26 июля, а Apple — 31 июля.