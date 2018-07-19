Ещё
RAEX присвоило банку «ЦентроКредит» рейтинг на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

RAEX присвоило банку «ЦентроКредит» рейтинг на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА» пересмотрело по новой методологии кредитный рейтинг банка «Центрокредит» на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«Изменение рейтинга связано, прежде всего, с изменением методологических подходов агентства к оценке диверсификации бизнеса по сегментам кредитного рынка и рыночных позиций. Рейтинг обусловлен узкой специализацией и низкой оценкой конкурентных позиций, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, очень высоким запасом капитала и хорошими показателями рентабельности, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики, низкая оценка рыночных позиций отражает узкую специализацию банка и слабые конкурентные позиции на федеральном банковском рынке.
Достаточность капитала и способность его генерации оцениваются агентством высоко. Качество активов с учетом их структуры оценивается как адекватное. Отмечается адекватная ликвидная позиция банка и существенный буфер ликвидности.
Качество корпоративного управления и внутренней инфраструктуры оценивается агентством как удовлетворительное. Уровень корпоративного управления находится на уровне сопоставимыми по размерам и профилю бизнеса банками.
Банки.ру: последние новости
Лунтовский: купить Бинбанк, Промсвязьбанк и «ФК Открытие» могут ВТБ и Сбербанк АСВ: расчеты с вкладчиками Газбанка произведет Сбербанк ЦБ: количество банкнот новых номиналов в обращении выросло с начала года более чем в десять раз
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России229
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство70
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона21
Казаки просят отменить пенсии610
Путин допустил обострение ситуации на Украине237
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение