RAEX присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг «ruА» с «позитивным» прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА». Прогноз по рейтингу — «позитивный».

Как поясняется в релизе агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой его рыночных позиций и запаса по капиталу на фоне значительной доли активов низкого качества, консервативной оценкой корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также сильной позицией по ликвидности. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает крайне высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны органов власти в лице собственника — Банка России . «Позитивный» прогноз объясняется утвержденными планами по присоединению качественных активов Бинбанка и сокращению объема проблемных активов, что обуславливает ожидания по укреплению бизнес-профиля и операционной эффективности объединенного банка в ближайшей перспективе.

Умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, сильными конкурентными позициями банка на федеральном уровне и широкой сетью подразделений, с другой — на текущем этапе для банка характерна высокая концентрация бизнеса на кредитах крупному бизнесу (около 27% активов) и вложениях в ценные бумаги (39%), что ограничивает возможности по получению стабильных и диверсифицированных доходов. Агентство также позитивно оценивает тот факт, что при необходимости банк с высокой вероятностью может рассчитывать на поддержку со стороны ЦБ.

Умеренно высокая оценка запаса по капиталу обусловлена хорошим запасом достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 июня 2018 года — 13,6%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 13,2%) и его устойчивости к обесценению активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 16% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств на отчетную дату). Вместе с тем агентство отмечает значительный объем недостаточно зарезервированных кредитных рисков по проблемным клиентам (без учета активов, передаваемых в Банк непрофильных активов), который, по оценкам аналитиков, составляет около 17% основного капитала банка на начало июня. При этом докапитализация на 42,7 млрд рублей и передача проблемных активов в III квартале 2018 года позволят существенно снизить давление на капитал «Открытия» в ближайшей перспективе. Кроме того, уход с баланса требований к бывшим собственникам банка и присоединение Бинбанка позволят с 1 января 2019 года соблюдать норматив Н6, в отношении которого Банком России установлены индивидуальные значения на период реализации мероприятий по финансовому оздоровлению, указывают аналитики. Агентство отмечает ограниченную способность банка к генерации капитала в среднесрочной перспективе, несмотря на положительный финансовый результат в первой половине текущего года.

Наличие значительной доли активов с низким качеством является следствием слабого уровня кредитной политики и управления основными видами банковских рисков, действовавших в банке до момента введения временной администрации и характеризовавшихся ограниченной независимостью риск-менеджмента от исполнительных органов. Так, для кредитного портфеля на 1 июня 2018-го характерны высокие доли ссуд IV—V категорий качества (54,2%), а также слабое покрытие резервами пролонгированных кредитов. Кроме того, агентство отмечает неоптимальную структуру обеспеченности кредитного портфеля. Кроме того, на строительную отрасль, характеризующееся повышенными кредитными рисками, приходится около трети корпоративного портфеля банка по итогам I квартала 2018 года. Однако основной объем проблемных и безнадежных ссуд будет переуступлен с баланса «Открытия» в Банк непрофильных активов.

Сильная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности. Несмотря на снижение доли Банка России в пассивах, ресурсная база банка характеризуется умеренно высокой концентрацией на крупнейшем кредиторе. Текущий остаток задолженности перед Банком России совместно с непрофильными и проблемными активами будет передан на баланс АО «Банк Открытие Специальный» во второй половине текущего года. Агентство отмечает, что «ФК Открытие» соблюдает с большим запасом нормативы чистого стабильного фондирования и краткосрочной ликвидности, введенные для системно значимых кредитных организаций. Банк располагает широким спектром источников дополнительной ликвидности.