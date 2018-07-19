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RAEX присвоило «Агроросу» новый рейтинг «ruBB-» с «негативным» прогнозом и отозвало его
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RAEX присвоило «Агроросу» новый рейтинг «ruBB-» с «негативным» прогнозом и отозвало его 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности саратовского банка «Агророс» по новой методологии, присвоило рейтинг на уровне «ruBB-» и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга. Перед отзывом по рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB» с «негативным» прогнозом.
Как поясняется в релизе агентства, изменение рейтинга обусловлено ужесточением агентством подходов к оценке специализации и конкурентных позиций. Ключевое негативное влияние на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции банка как на региональном уровне, так и на федеральном, а также низкий уровень диверсификации бизнеса. «Негативный» прогноз обусловлен неопределенностью относительно дальнейшей стратегии развития банка и эффективности бизнес-модели, при которой около 50% активов размещаются на депозите в Банке России.
Давление на рейтинг также оказывают негативные изменения в ключевых бизнес-структурах основного бенефициара банка Аркадия Евстафьева (в мае 2018 года был отозван сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Саратовские авиалинии»).
Уровень рейтинга ограничивает концентрация ресурсной базы на крупнейшей группе кредиторов, значительный уровень зависимости банка от средств населения как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации и отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности.
Факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинг, являются высокий уровень достаточности собственных средств банка (Н1.0 на 1 июня 2018 года — 33%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 27,7%) и высокий уровень абсорбции убытков (на отчетную дату нормативы выдерживают обесценение примерно 45% активов и внебалансовых обязательств под риском). Поддержку рейтингу оказывает хорошая сбалансированность активов и пассивов банка на краткосрочном и долгосрочном горизонте. Кроме того, аналитиками агентства отмечаются низкий уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска и хорошая обеспеченность кредитного портфеля.
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