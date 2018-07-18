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Совет директоров «Северстали» рекомендует дивиденды за II квартал в 45,94 руб на акцию
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Совет директоров «Северстали» рекомендует дивиденды за II квартал в 45,94 руб на акцию 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 18 июл ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам второго квартала 2018 года в размере 45,94 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Решение о начислении дивидендов будет приниматься на собрании акционеров компании 14 сентября, дата закрытия реестра — 20 августа. В случае одобрения дивидендов реестр на получение выплат закроется 25 сентября.
По итогам второго квартала 2017 года «Северсталь» выплатила дивиденды в размере 22,28 рубля на акцию (около 18,66 миллиарда рублей в целом). Таким образом, выплаты за второй квартал 2018 года могут быть увеличены более чем в два раза. В целом на дивиденды за период может быть направлено около 38,48 миллиарда рублей.
В текущем году компания уже начислила дивиденды по итогам первого квартала в объеме 38,32 рубля на акцию, что в общем составило 32,1 миллиарда рублей. По итогам 2017 года дивиденды компания в совокупности составили 110,05 рубля на акцию.
"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2017 года компания увеличила выпуск стали на 0,2% — до 11,65 миллиона тонн.
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