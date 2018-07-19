ЦБ: Компании РФ в IV квартале могут выплатить по внешнему долгу $21,7 млрд

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в четвертом квартале 2018 года могут составить 21,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ РФ

Сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в третьем квартале может составить 16,8 миллиарда долларов, в четвертом квартале — 22,6 миллиарда, отмечает ЦБ.

ЦБ также уточнил оценку фактических платежей по внешнему долгу российских компаний в третьем квартале 2018 года. По данным регулятора, они могут составить 12,6 миллиарда долларов (ранее ЦБ давал оценку в 12,2 миллиарда долларов).