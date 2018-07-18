Компания Игоря Чайки начала продавать российскую косметику в Китае

Компания ООО «Русский экспорт», основателем которой является младший сын генпрокурора Игорь Чайка , начала продавать российскую косметику в Китае . Об этом сам Чайка рассказал РБК.

В основном, это бренды Natura Siberica и Teana, уточняет РБК. С мая 2018 г. компания продала в Китае косметику почти на $300 000.