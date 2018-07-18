Компания Игоря Чайки начала продавать российскую косметику в Китае 

Компания ООО «Русский экспорт», основателем которой является младший сын генпрокурора Игорь Чайка, начала продавать российскую косметику в Китае. Об этом сам Чайка рассказал РБК.
В основном, это бренды Natura Siberica и Teana, уточняет РБК. С мая 2018 г. компания продала в Китае косметику почти на $300 000.
«Русский экспорт» работает на китайском рынке под брендом Dakaitaowa, что переводится как «открой матрешку». Компания уже продает в Китае продукты питания из России: шоколад, пиво, квас, водку, мед и др.