Продажи «М. Видео» и «Эльдорадо» выросли на 16%

Продажи «М. Видео» и «Эльдорадо» в I полугодии выросли на 16%

Продажи группы "М. Видео" и "Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники, входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) в первом полугодии 2018 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 175,304 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в пресс-релизе "М. Видео-Эльдорадо".

Операционная отчетность по группе показывает результаты развития сетей "М. Видео" и "Эльдорадо", включающие итоги работы "Эльдорадо" не с момента закрытия сделки по ее приобретению (в конце апреля 2018 года), а за весь отчетный период (первое полугодие) и ретроспективно — итоги "Эльдорадо" за первое полугодие 2017 года.

Продажи "М. Видео" в январе-июне текущего года увеличились на 19% — до 116,583 миллиарда рублей с НДС, продажи "Эльдорадо" — на 10,4%, до 58,721 миллиарда рублей. Совокупные продажи группы во втором квартале повысились на 17,2% в годовом выражении и составили 84,504 миллиарда рублей. Оборот "М. Видео" вырос на 20,9% — до 55,61 миллиарда рублей, "Эльдорадо" — на 10,8%, до 28,895 миллиарда рублей.