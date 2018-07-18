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Продажи «М. Видео» и «Эльдорадо» выросли на 16%
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Продажи «М. Видео» и «Эльдорадо» в I полугодии выросли на 16% 

Прайм 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Продажи группы "М. Видео" и "Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники, входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) в первом полугодии 2018 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 175,304 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в пресс-релизе "М. Видео-Эльдорадо".
Операционная отчетность по группе показывает результаты развития сетей "М. Видео" и "Эльдорадо", включающие итоги работы "Эльдорадо" не с момента закрытия сделки по ее приобретению (в конце апреля 2018 года), а за весь отчетный период (первое полугодие) и ретроспективно — итоги "Эльдорадо" за первое полугодие 2017 года.
Продажи "М. Видео" в январе-июне текущего года увеличились на 19% — до 116,583 миллиарда рублей с НДС, продажи "Эльдорадо" — на 10,4%, до 58,721 миллиарда рублей. Совокупные продажи группы во втором квартале повысились на 17,2% в годовом выражении и составили 84,504 миллиарда рублей. Оборот "М. Видео" вырос на 20,9% — до 55,61 миллиарда рублей, "Эльдорадо" — на 10,8%, до 28,895 миллиарда рублей.
"М. Видео" работает на рынке с 1993 года. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера. Пакет был приобретен в 2017 году у президента "М. Видео" Александра Тынкована и его партнеров. В конце апреля 2018 года "М. Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" у "Сафмара" за 45,5 миллиарда рублей. На конец июня 2018 года группа объединяла 840 магазинов в России.
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