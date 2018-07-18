Показатели банков РФ: доля просрочки вновь сократилась 

Вчера Банк России опубликовал данные по банковскому сектору за июнь 2018 г. Так, корпоративные кредиты увеличились на 0,3% месяц к месяцу (здесь и далее — за вычетом переоценки), с начала года прирост составил 1,6%. Портфель розничных кредитов вырос за месяц на 1,8% — месячные темпы роста в диапазоне 1,5–2% здесь сохраняются четвертый месяц подряд. С начала года розничный сегмент прибавил уже 9,2%. Год к году рост корпоративного портфеля составил 4%, примерно на уровне мая (3,8%), до этого три месяца подряд он был несколько быстрее (ближе к 5%). Рост розничных кредитов год к году продолжил ускоряться — до 18,8% с 18% в мае. Доля просрочки за месяц в корпоративном сегменте снизилась на 10 б.п. до 6,7%, в розничном — на 20 б.п. до 6,1%.
Темпы роста кредитов МСБ выше, чем у корпоративного кредитования в целом. Также во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала рост кредитов МСБ — он, по ее словам, в июне составили 6,9% год к году (в номинальном выражении), превзойдя показатель корпоративных кредитов (плюс 4,6% год к году в номинальном выражении). Средняя ставка по кредитам МСБ, как сообщила Набиуллина, опустилась чуть ниже 10% и составила 9,95%. В целом Банк России стремится к стимулирующему регулированию кредитования МСБ и инвестиционных проектов (преимущественно с использованием политики резервирования), тогда как дестимулировать планируется перераспределение собственности с помощью кредитов, валютное кредитование и кредитование бизнеса собственников.
Рост вкладов год к году замедлился до 8%. Вклады населения после сезонно слабого мая увеличились на 1% за месяц, с начала года — на 2,1%. Год к году мы оцениваем темпы роста на уровне 8,1%, до этого показатель держался вблизи отметки 9% на протяжении девяти месяцев подряд. Корпоративные депозиты прибавили 0,3% месяц к месяцу, с начала года снижение, по оценке ЦБ, равно 0,5%. Отраслевая доналоговая прибыль за 6 мес. составила 634 млрд руб., что предполагает прибыль за июнь в размере 107 млрд руб., или 18 млрд руб. за вычетом Сбербанка. Месячный результат остается волатильным и зависимым от результатов банков на санации в ФКБС; судя по невысокой прибыли сектора (за вычетом Сбербанка), в июне какие-то из кредитных организаций на санации могли быть в минусе.