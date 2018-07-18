Berkshire Hathaway смягчает политику выкупа акций

Москва , 18 июля — «Вести. Экономика» Компания Уоррена Баффета сняла ограничение на выкуп собственных акций, что позволит миллиардеру освободить больше наличности.

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Новая политика, одобренная советом Berkshire Hathaway, позволяет Баффету и вице-председателю Чарли Мангеру санкционировать выкуп, когда оба считают, что цена выкупа «ниже внутренней стоимости компании». Ранее предполагалось, что цена выкупа не может превышать балансовую стоимость каждой акции или активов за вычетом обязательств более, чем в 1,2 раза. Нововведение является серьезным изменением для Berkshire Hathaway, при учете того, что ранее Баффет не смог вывести из активов $108 млрд Накануне акции Berkshire класса А к закрытию торгов продавались на уровне $ 288,500. Это примерно в 1,37 раза превышает балансовую стоимость $211,184 на акцию по состоянию на 31 марта. Акции класса B после закрытия торгов выросли на 1,5%, после объявления об изменении в политике компании. Последний раз Berkshire Hathaway повышал порог выкупа в 2012 году. Тогда планка была на уровне 1,1. «Это серьезное изменение», — прокомментировал нововведение Стивен Чек, президент Check Capital Management Inc в Коста-Меса, Калифорния. Акции Berkshire составляют около 20% процентов от его активов в $1,5 млрд «Это хорошая вещь в условиях, когда у Беркшира много лишних денег, нечего покупать и акции недооценены», — добавил инвестор.