Ещё
Berkshire Hathaway смягчает политику выкупа акций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Berkshire Hathaway смягчает политику выкупа акций 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика» Компания Уоррена Баффета сняла ограничение на выкуп собственных акций, что позволит миллиардеру освободить больше наличности.
Фото: Flickr
Новая политика, одобренная советом Berkshire Hathaway, позволяет Баффету и вице-председателю Чарли Мангеру санкционировать выкуп, когда оба считают, что цена выкупа «ниже внутренней стоимости компании». Ранее предполагалось, что цена выкупа не может превышать балансовую стоимость каждой акции или активов за вычетом обязательств более, чем в 1,2 раза. Нововведение является серьезным изменением для Berkshire Hathaway, при учете того, что ранее Баффет не смог вывести из активов $108 млрд Накануне акции Berkshire класса А к закрытию торгов продавались на уровне $ 288,500. Это примерно в 1,37 раза превышает балансовую стоимость $211,184 на акцию по состоянию на 31 марта. Акции класса B после закрытия торгов выросли на 1,5%, после объявления об изменении в политике компании. Последний раз Berkshire Hathaway повышал порог выкупа в 2012 году. Тогда планка была на уровне 1,1. «Это серьезное изменение», — прокомментировал нововведение Стивен Чек, президент Check Capital Management Inc в Коста-Меса, Калифорния. Акции Berkshire составляют около 20% процентов от его активов в $1,5 млрд «Это хорошая вещь в условиях, когда у Беркшира много лишних денег, нечего покупать и акции недооценены», — добавил инвестор.
Вести.Ru: последние новости
Пользователи МТС жалуются на сбой связи Отчет Netflix создал интригу вокруг акций FAANG - компаний Boeing заключила правительственный контракт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США
Украина присвоила четыре санатория в Крыму136
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии385
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи105
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение