Госдума приняла закон о праве ЦБ проводить «контрольные закупки» в банках дистанционно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону «О банках и банковской деятельности», наделяющие Банк России правом проводить в банках мероприятия, схожие с контрольными закупками. Среди способов проведения таких мероприятий документ указывает возможность их осуществления через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

"Банк России вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий — прим. ТАСС), в ходе которого уполномоченными представителями Банка России осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки", — говорится в тексте документа.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регулятора, речь идет о том, что сотрудники ЦБ смогут проводить их с использованием систем онлайн-банкинга или через банкоматы. Если контрольное мероприятие проводится в офисе банка, то необходимо наличие двух свидетелей — либо проведение фото— и видеосъемки.

Решение о проведении такой проверки принимается председателем Банка России либо заместителем председателя. Основанием для этого является обоснованное предположение о том, что деятельность кредитной организации может нанести ущерб ее клиентам и вкладчикам или создать угрозу их законным интересам. Также ЦБ может провести контрольное мероприятие в случае выявления признаков нарушения кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также признаков нарушения организацией прав клиентов.

Контрольное мероприятие проводится без уведомления кредитной организации, отмечается в документе.