МТС опроверг информацию о сбое

Сбоя в работе мобильного оператора МТС не было, некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут в связи с перенастройкой оборудования, сообщили RNS пресс-службе МТС.
"Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут в связи с перенастройкой оборудования. Сеть работала и работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.
По данным сервиса Downdetector, пользователи МТС сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом, у части пользователей не работали сервисы оператора. Большая часть сообщений о проблемах приходила от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Сочи, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и из других российских городов.