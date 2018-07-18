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МТС опроверг информацию о сбое
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МТС опроверг информацию о сбое в работе оператора 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбоя в работе мобильного оператора МТС не было, некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут в связи с перенастройкой оборудования, сообщили RNS пресс-службе МТС.
"Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут в связи с перенастройкой оборудования. Сеть работала и работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.
По данным сервиса Downdetector, пользователи МТС сообщали о проблемах с мобильной связью и интернетом, у части пользователей не работали сервисы оператора. Большая часть сообщений о проблемах приходила от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Сочи, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и из других российских городов.
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