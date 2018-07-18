Испанская турфирма прекратила деятельность

Испанская турфирма Viajes Terramar прекратила деятельность

Испанская принимающая компания Viajes Terramar, которая работала с рынками России и стран СНГ, прекратила свою деятельность из-за экономических проблем, сообщается на сайте турфирмы.

Компания с 1996 года предоставляла туристические услуги в сфере приема туристов, в основном, русскоговорящих клиентов. На данный момент компания насчитывает более 1200 партнеров среди отправляющих операторов, агентств, специализирующихся в секторе туризма VIP и MICE.

Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Грузии. География деятельности Viajes Terramar: Испания Андорра , страны Карибского региона; партнеры — отправляющие операторы из России, Казахстана

"Кризис в сфере туризма в странах деятельности компании, спровоцированный падением национальной валюты в 2014 году, экономически дестабилизировало компанию, как в связи с падением объемов, так и из-за существенных задолженностей обанкротившихся партнеров, — сообщается на сайте оператора. — Данному кризису сопутствовали неудачные вложения компании в отельный бизнес".

В компании поясняют, что сложности с размещением клиентов вынуждают сообщить о прекращении деятельность: "Мы не сможем принимать новые бронирования и со своей стороны предпримем все возможные усилия, чтобы уменьшить негативные последствия для клиентов в данной ситуации".

Как пишет профессиональный туристический портал "ТурДом", российские партнеры получили от Viajes Terramar письмо с просьбой повторной оплаты заявок. По словам экспертов, принимающая компания сотрудничала в свое время практически со всеми российскими туроператорами, но базового партнера, с кем бы она работала на регулярной основе, и от кого был бы массовый поток, у нее не было.