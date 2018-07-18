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Испанская турфирма прекратила деятельность
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Испанская турфирма Viajes Terramar прекратила деятельность 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: AFP 2018 / Jaime Reina
Испанская принимающая компания Viajes Terramar, которая работала с рынками России и стран СНГ, прекратила свою деятельность из-за экономических проблем, сообщается на сайте турфирмы.
Компания с 1996 года предоставляла туристические услуги в сфере приема туристов, в основном, русскоговорящих клиентов. На данный момент компания насчитывает более 1200 партнеров среди отправляющих операторов, агентств, специализирующихся в секторе туризма VIP и MICE.
География деятельности Viajes Terramar: Испания, Андорра, страны Карибского региона; партнеры — отправляющие операторы из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Грузии.
"Кризис в сфере туризма в странах деятельности компании, спровоцированный падением национальной валюты в 2014 году, экономически дестабилизировало компанию, как в связи с падением объемов, так и из-за существенных задолженностей обанкротившихся партнеров, — сообщается на сайте оператора. — Данному кризису сопутствовали неудачные вложения компании в отельный бизнес".
В компании поясняют, что сложности с размещением клиентов вынуждают сообщить о прекращении деятельность: "Мы не сможем принимать новые бронирования и со своей стороны предпримем все возможные усилия, чтобы уменьшить негативные последствия для клиентов в данной ситуации".
Как пишет профессиональный туристический портал "ТурДом", российские партнеры получили от Viajes Terramar письмо с просьбой повторной оплаты заявок. По словам экспертов, принимающая компания сотрудничала в свое время практически со всеми российскими туроператорами, но базового партнера, с кем бы она работала на регулярной основе, и от кого был бы массовый поток, у нее не было.
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