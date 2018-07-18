Правительство продлило соглашение с Total по Харьягинскому месторождению до конца 2031 года

Как отмечает Минэнерго, в 2017 году доходы государства от реализации Харьягинского СРП составили почти 15 млрд руб., что в полтора раза выше уровня 2015-2016 годов. Рост доходов государства связан не только с улучшением макроэкономических условий, а, прежде всего, обеспечен повышением эффективности деятельности оператора проекта. В 2017 году оператором были досрочно выполнены плановые показатели по добыче за год, а в 2018 году накопленная добыча на Харьягинском месторождении составила 20 млн тонн с начала разработки.

Харьягинское СРП — один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Соглашение вступило в силу в январе 1999 года и было заключено на 20 лет с правом продления на 13 лет. Объем добычи Харьягинского СРП составляет 1,45 млн тонн в год, с 1999 года накопленная добыча составляет свыше 20 млн тонн нефти.

С 2016 года доли участников распределились следующим образом: «Зарубежнефть» — 40% (функции оператора), «Статойл Харьяга АС» — 30%, «Тоталь Разведка Разработка Россия» — 20% и Ненецкая нефтяная компания — 10%.