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Правительство продлило соглашение с Total по Харьягинскому месторождению до конца 2031 года
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Правительство продлило соглашение с Total по Харьягинскому месторождению до конца 2031 года 

Rambler News Service 26 минут назад
Правительство РФ продлило соглашение о разделе продукции (СРП) на разработку Харьягинского месторождения с французской нефтегазовой компанией Total и норвежской компанией Statoil до конца 2031 года, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
«Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Цыбульский со стороны РФ и генеральный директор «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, представители «Статойл Харьяга АС», «Тоталь Разведка Разработка Россия» и АО «Ненецкая нефтяная компания» со стороны инвестора подписали дополнения к соглашению о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции, согласно которому срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2031 года», — говорится в сообщении.
Как отмечает Минэнерго, в 2017 году доходы государства от реализации Харьягинского СРП составили почти 15 млрд руб., что в полтора раза выше уровня 2015-2016 годов. Рост доходов государства связан не только с улучшением макроэкономических условий, а, прежде всего, обеспечен повышением эффективности деятельности оператора проекта. В 2017 году оператором были досрочно выполнены плановые показатели по добыче за год, а в 2018 году накопленная добыча на Харьягинском месторождении составила 20 млн тонн с начала разработки.
Харьягинское СРП — один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Соглашение вступило в силу в январе 1999 года и было заключено на 20 лет с правом продления на 13 лет. Объем добычи Харьягинского СРП составляет 1,45 млн тонн в год, с 1999 года накопленная добыча составляет свыше 20 млн тонн нефти.
С 2016 года доли участников распределились следующим образом: «Зарубежнефть» — 40% (функции оператора), «Статойл Харьяга АС» — 30%, «Тоталь Разведка Разработка Россия» — 20% и Ненецкая нефтяная компания — 10%.
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