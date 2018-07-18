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Иностранцы потратили 1,5 млрд долларов во время ЧМ-2018
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Иностранцы потратили 1,5 млрд долларов во время ЧМ-2018 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Москва, 18 июля /Синьхуа/ — Расходы иностранцев в России за время Чемпионата мира по футболу составили около 1,5 млрд долларов, сообщил Сбербанк России.
"В период проведения ЧМ расходы иностранцев на территории европейской части России выросли в два раза по сравнению с тем же периодом в прошлого году, на который пришлось проведение Кубка Конфедерации", — говорится в опубликованном банком исследовании.
Данные, представленные крупнейшей российской кредитной организацией, исключают траты через иностранные системы бронирования отелей, покупки авиабилетов и т.п.
Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. —0—
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