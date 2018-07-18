Транзит газа через Украину вырос на 10% из-за остановки «Северного потока» 

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский заявил, что суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% из-за остановки «Северного потока».
Как стало известно, трубопровод «Северный поток» остановлен на ежегодное техобслуживание.
"По оперативной информации, из-за остановки «Северного потока», суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 млн кубометров", — написал Билявский в фейсбуке.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" по транзиту газа, но также может рассмотреть и новый договор.