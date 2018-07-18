Транзит газа через Украину вырос на 10% из-за остановки «Северного потока»

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский заявил, что суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% из-за остановки «Северного потока».

Как стало известно, трубопровод «Северный поток» остановлен на ежегодное техобслуживание.

"По оперативной информации, из-за остановки «Северного потока», суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 млн кубометров", — написал Билявский в фейсбуке.