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Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,48% — «Укртрансгаз»
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Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,48% — «Укртрансгаз» 

Прайм 22 минуты назад
МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 18 июля составил 12,15 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,48%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ увеличился до 39,26% с 39,07% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли во вторник, 17 июля, в Берлине, впервые после вынесения решения арбитражем Стокгольма по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на поставку и транзит газа.
Вице-президента ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович ранее заявил, что трехсторонние переговоры РФ-Украина-ЕК по газу могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе, как и во вторник. Шефчович отметил, что Еврокомиссия, РФ и Украина договорились осенью продолжить переговоры. По его словам, эксперты трех сторон должны оценить потребности газа ЕС на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на аспекты будущего транзита российского газа через Украину.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер 29 июня сообщил, что Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала для рассмотрения иска «Газпрома» по расторжению контрактов с «Нафтогазом». Он добавил, что «Газпром» пока не получал никаких конструктивных предложений от Украины по дальнейшему сотрудничеству. «Нафтогаз» 6 июля подал новый иск против «Газпрома» в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.
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