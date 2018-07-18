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Чистая прибыль Electrolux в I полугодии сократилась более чем в 2 раза
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Чистая прибыль Electrolux в I полугодии сократилась более чем в 2 раза 

Прайм 51 минуту назад
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского производителя бытовой техники Electrolux в первом полугодии 2018 года снизилась в годовом выражении в 2,1 раза, до 1,068 миллиарда шведских крон (около 121 миллиона долларов), говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 3,72 шведской кроны (0,4 доллара) против 8,01 шведской кроны (0,9 доллара) годом ранее. Выручка Electrolux за шесть месяцев составила 59,259 миллиарда крон (6,7 миллиарда долларов), увеличившись в годовом выражении на 0,2%.
Во втором квартале чистая прибыль компании составила 517 миллионов шведских крон (около 59 миллионов долларов), что в 2,5 раза ниже показателя аналогичного периода 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,8 шведской кроны (0,2 доллара) против 4,49 шведской кроны (0,5 доллара) годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 1%, до 31,354 миллиарда крон (3,6 миллиарда долларов).
По словам генерального директора Electrolux Йонаса Самуэльсона (Jonas Samuelson), которые приводятся в релизе, снижение ряда финансовых показателей компании связано с значительным повышением затрат на сырье и валютными колебаниями.
Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Ежегодно Electrolux продает более 60 миллионов своих изделий потребителям из 150 стран. Среди брендов компании — Electrolux, Zanussi, AEG и Westinghouse.
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