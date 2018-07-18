Чистая прибыль Electrolux в I полугодии снизилась в 2,2 раза

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского производителя бытовой техники Electrolux в первом полугодии 2018 года снизилась в годовом выражении в 2,2 раза, до 1,068 миллиарда шведских крон (около 121,4 миллиона долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 3,69 шведской кроны (0,4 доллара) против 7,97 шведской кроны (1 доллар) годом ранее. Выручка Electrolux за шесть месяцев составила 59,259 миллиарда крон (6,7 миллиарда долларов), увеличившись в годовом выражении на 0,2%.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила 517 миллионов шведских крон (около 58,7 миллиона долларов), что в 2,5 раза ниже показателя аналогичного периода 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,78 шведской кроны (0,2 доллара) против 4,47 шведской кроны (0,5 доллара) годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 1,3%, до 31,354 миллиарда крон (3,6 миллиарда долларов).

Снижение прибыли компания объяснила более высокими издержками на закупку сырья и неблагоприятными валютными курсами. Кроме того, компания отметила, что дополнительные издержки связаны с расследованием французского регулятора по делу об антимонопольных нарушениях во Франции в период с 2006 по 2009 годы.