Ещё
Аналитики повысили прогнозы по росту прибыли американских компаний во II квартале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики повысили прогнозы по росту прибыли американских компаний во II квартале 

Прайм 22 минуты назад
Немножко неожиданно для меня сегодня индекс МосБиржи открылся на отрицательной территории. Понятно, что третий день подряд наш рынок тащит вниз китайский фондовый рынок и цены на нефть не радуют, но при этом вчера индекс развивающихся рынков EEM закрылся с повышением и фондовый индекс Бразилии закрылся с повышением. Сегодня можно было и пожалеть «быков».
Почему рынок такой слабый? Разогрев котировок перед встречей Трампа и Путина закончен, а ведущие бумаги остались без дивидендов (последний Газпром). Остался единственный драйвер — незакрытые дивидендные «окна», но чтобы играть на повышение нужны стабильные цены на нефть. Читал мнения, что будет поддержка от реинвестирования дивидендов, но деньги поступают неравномерно: допустим дивиденды «Сбербанка» поступили, но следующие дивиденды, например, от «Газпрома» или других компаний поступят уже в конце текущего месяца.
Фондовый рынок США завершил торги во вторник повышением. По итогам торгов, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,22% до 25119,89 пункта, S&P 500 прибавил 0,40% до 2809,55 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 0,63% до 7855,12 пункта, обновив рекорд. Dow Jones Industrial Average показал рост по итогам торгов уже в четвертую сессию подряд. Глава ФРС Джером Пауэлл выразил оптимизм насчет американской экономики. Кроме того, хорошие показатели по прибыли компаний в вышедших отчетах укрепляют уверенность в том, что этот отчетный период отметится сильным ростом прибыли. В письменном заявлении Пауэлл сообщил о том, что эпоха стабильного экономического роста, скорее всего, будет продолжаться. Но в ходе выступления главы ФРС в Сенате были также высказаны беспокойства насчет торговой политики администрации Трампа.
Аналитики повысили прогнозы по росту прибыли американских компаний во втором квартале. Теперь рост прибыли компаний из индекса S&P 500 составит во втором квартале, по ожиданиям аналитиков, 21,2%. Оптимизм касательно прибыли возрос на фоне сообщения ФРС о росте промышленного производства в США.
В среду выходят отчеты у MorganStanley, AbbotLabs, IBM и многих других компаний. Среди экономической статистики по США, в среду ожидается публикация июньских показателей по числу начатых строительств домов и выданных разрешений на строительство, а также выйдет «Бежевая книга» ФРС США, в которой собраны обзоры всех региональных Федеральных резервных банков. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл продолжит выступать в Конгрессе, на этот раз в Палате представителей.
Прайм: последние новости
ЦБ РФ планирует снизить объем отчетности для малых некредитных финансовых организаций Президент "Натали турс" подтвердил возвращение в РФ до конца недели последних 130 туристов Отмена репатриации валютной выручки для санкционных экспортеров усилит давление на рубль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии300
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе119
Рублю предсказали обвал69
Финалистку Missis World Russia забили молотком64
Трамп определился с отношением к России588
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение