Аналитики повысили прогнозы по росту прибыли американских компаний во II квартале

Немножко неожиданно для меня сегодня индекс МосБиржи открылся на отрицательной территории. Понятно, что третий день подряд наш рынок тащит вниз китайский фондовый рынок и цены на нефть не радуют, но при этом вчера индекс развивающихся рынков EEM закрылся с повышением и фондовый индекс Бразилии закрылся с повышением. Сегодня можно было и пожалеть «быков».

Почему рынок такой слабый? Разогрев котировок перед встречей Трампа и Путина закончен, а ведущие бумаги остались без дивидендов (последний Газпром ). Остался единственный драйвер — незакрытые дивидендные «окна», но чтобы играть на повышение нужны стабильные цены на нефть. Читал мнения, что будет поддержка от реинвестирования дивидендов, но деньги поступают неравномерно: допустим дивиденды «Сбербанка» поступили, но следующие дивиденды, например, от «Газпрома» или других компаний поступят уже в конце текущего месяца.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник повышением. По итогам торгов, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,22% до 25119,89 пункта, S&P 500 прибавил 0,40% до 2809,55 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 0,63% до 7855,12 пункта, обновив рекорд. Dow Jones Industrial Average показал рост по итогам торгов уже в четвертую сессию подряд. Глава ФРС Джером Пауэлл выразил оптимизм насчет американской экономики. Кроме того, хорошие показатели по прибыли компаний в вышедших отчетах укрепляют уверенность в том, что этот отчетный период отметится сильным ростом прибыли. В письменном заявлении Пауэлл сообщил о том, что эпоха стабильного экономического роста, скорее всего, будет продолжаться. Но в ходе выступления главы ФРС в Сенате были также высказаны беспокойства насчет торговой политики администрации Трампа.

Аналитики повысили прогнозы по росту прибыли американских компаний во втором квартале. Теперь рост прибыли компаний из индекса S&P 500 составит во втором квартале, по ожиданиям аналитиков, 21,2%. Оптимизм касательно прибыли возрос на фоне сообщения ФРС о росте промышленного производства в США.