В работе МТС произошел сбой

Сбой произошел в работе оператора МТС

Сбой в работе оператора МТС произошел в среду утром. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 10:00 мск. Около 45% пользователей сообщают о проблемах с мобильной связью, еще 45% — о проблемах с мобильным интернетом, еще у 9% не работают все сервисы оператора.