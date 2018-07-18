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В работе МТС произошел сбой
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Сбой произошел в работе оператора МТС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбой в работе оператора МТС произошел в среду утром. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сбой произошел около 10:00 мск. Около 45% пользователей сообщают о проблемах с мобильной связью, еще 45% — о проблемах с мобильным интернетом, еще у 9% не работают все сервисы оператора.
Больше всего сообщений о проблемах приходит от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Сочи, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Южно-Сахалинска, а также из других российских городов.
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