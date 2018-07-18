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Иркутская нефтяная компания и China Pingmei Shenma Energy Chemical создадут СП по газопереработке
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Иркутская нефтяная компания и China Pingmei Shenma Energy Chemical создадут СП по газопереработке 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Байкал24.ru
Иркутская нефтяная компания (ИНК) и China Pingmei Shenma Energy Chemical Group подписали соглашение о создании совместного предприятия в сфере газопереработки, говорится в сообщении ИНК.
«Стороны договорились о создании совместного предприятия, которое займётся реализацией перспективных проектов в сфере газопереработки», — поясняет компания.
Совместное предприятие будет зарегистрировано в Иркутской области до конца текущего года. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта разрабатывают китайские и российские проектные организации, была достигнута принципиальная договоренность о комплектовании будущего производства оборудованием, произведенным в обеих странах.
Основными сферами деятельности China Pingmei Shenma Energy Chemical Group являются добыча каменного угля, производство нейлона, коксование каменного угля, производство каменно-угольной соли и высокие инновационные технологии. Годовой доход группы составляет $23 млрд Предприятие является основной базой по производству угля в КНР и крупнейшей базой по производству нейлона в Азии.
Иркутская нефтяная компания — крупный независимый холдинг, занимающийся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в регионах Восточной Сибири и Якутии. За последние семь лет добыча ИНК жидкого углеводородного сырья возросла в семь раз — до 8,5 млн тонн по итогам 2017 года.
С 2013 года компания реализует проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений севера Иркутской области. Проект состоит из трёх этапов, первые два уже частично реализованы и заключаются в строительстве установок подготовки природного и попутного нефтяного газа для получения смеси пропана и бутана технической (СПБТ) на месторождениях, продуктопровода и комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (Усть-Кут). Третий этап предполагает строительство в окрестностях Усть-Кута установок по глубокой переработке природного и попутного нефтяного газа. Весь проект оценивается в 361 млрд руб.
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