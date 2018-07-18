«Нафтогаз» назвал условие рассмотрения мирового соглашения с «Газпромом»

«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2»», — сказал Коболев, слова которого приводит пресс-служба украинской компании.