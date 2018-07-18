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«Нафтогаз» назвал условие рассмотрения мирового соглашения с «Газпромом»
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«Нафтогаз» назвал условие рассмотрения мирового соглашения с «Газпромом» 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Нафтогаз Украины» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом», если оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит российского газа через Украину, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев
«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2»», — сказал Коболев, слова которого приводит пресс-служба украинской компании.
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