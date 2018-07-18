Размер госдолга Удмуртии за месяц не изменился

Ижевск. Удмуртия . Размер государственного долга Удмуртии за месяц не изменился. По данным министерства финансов республики, на 1 июля 2018 года сумма составляет 48 335,9 млн рублей.

Несмотря на то, что объемы госдолга остались прежними, изменилась его структура. Согласно выписке из долговой книги, республика должна была до 29 июня 2018 года вернуть в федеральный бюджет 4,8 млрд рублей. Таким образом, кредиты из федерального бюджета на данный момент составляют 21 435,9 млн рублей. При этом кредиты, полученные из кредитных организаций, увеличились на 4,8 млрд рублей. Обязательства республики по ценным бумагам остались прежними — 9 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1 197,8 млн рублей.

Госдолг Удмуртии Infogram