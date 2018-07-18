Оставить с носом. Как работники обманывают владельцев бизнеса

Незаконное присвоение активов — самый распространенный вид экономических преступлений в России в 2018 году. При этом количество противоправных действий среди руководителей высшего звена увеличивается. Собственника это приводит к различным неприятностям: снижению или потере активов, убыткам, личной ответственности перед налоговыми органами и другими кредиторами.

Самые распространенные злоупотребления

Конфликт интересов директора (или аффилированных ему лиц) и компании

Топ-менеджеры обязаны действовать в интересах юрлица добросовестно и разумно. Если директор нарушил эту обязанность, то по требованию компании или владельца он обязан возместить причиненные убытки. Взыскать их в судебном порядке возможно, если получится собрать массивную доказательственную базу, подтвердив наличие и размер убытков, противоправность действий менеджера, причинно-следственную связь между первым и вторым, вину директора за ненадлежащее исполнение обязательств.

Производственная компания взяла в лизинг автомобиль BMW X6. По истечении двух лет пользования машиной директор без ведома собственников выкупила ее по остаточной лизинговой стоимости 45 тысяч рублей. Суд провел экспертизу рыночной стоимости автомобиля, по результатам которой обязал бывшего директора возместить убытки в размере 4 млн рублей.

Злоупотребление директором трудовыми правами

Если руководитель выплатил себе премию, но при этом он не имел на то никаких полномочий, то компания может взыскать с него убытки, причиненные необоснованным премированием. В судебной практике такие дела распространены. Директор торговой компании без решения единственного владельца выплатил себе поощрительную премию 7 млн рублей. Компания в суде доказала, что информация о выплатах скрывалась от собственника, сама выплата не обоснована, поскольку не была предусмотрена локальными нормативными актами компании или трудовым договором, поэтому суд взыскал убытки с директора в полном объеме.

В другом деле из-за отсутствия контроля директор прогонял товарные потоки несколько раз через аффилированные фирмы, тем самым накручивая количественные показатели своей эффективности («оборотности»). В виде бонусов за эффективность он вывел из компании 5 млн рублей. В суде собственник смог доказать, что сделки экономически нецелесообразны, и директор вернул все выплаченные бонусы.

Переманивание клиентов

Некоторые директора создают «паразитический» бизнес. Они регистрируют новую компанию на себя или аффилированных лиц — жена, друг и т.д., передают этой компании клиентскую базу, ведя бизнес в своих интересах. Процесс может сопровождаться рассылкой контрагентам писем с недостоверной информацией — о смене фирменного наименования, адреса, прекращение деятельности компании и т.д., и предложением заключить договор с новым юрлицом. В результате недобросовестных действий первая компания лишается прибыли.

В одном деле директор не только совершил все вышеописанные действия, но и нарушил исключительное право компании на фирменное наименование — создал «двойника» со сходным наименованием. При этом покупателю товаров руководитель сообщил, что в обществе якобы изменился устав и перезаключил договор. После обнаружения нарушений с директора в суде взыскали упущенную выгоду всех поставок по договору с этим покупателем в размере 3 млн рублей.

Вывод или незаконное присвоение активов

Вывод активов может совершаться в различных формах. Например, заключение договоров с фирмами-однодневками или завышение платы за пользование объектами интеллектуальной собственности.

Наемный топ-менеджер зарегистрировался как ИП, присвоил товарный знак компании, после чего заключил с ней лицензионный договор, установив чрезмерное вознаграждение за пользование компанией товарным знаком. В суде удалось доказать, что директор не уведомил владельцев о совершении сделки в установленном порядке, сама сделка экономически нецелесообразна и убыточна. С топ-менеджера взыскали убытки в размере всех платежей по договору.

Как лучше привлечь директоров к ответственности

Для упрощения взыскания убытков директора обычно привлекают к уголовной ответственности. Этот вариант удобен тем, что компании надо будет только содействовать расследованию. Доказывать состав преступления должны госорганы — прокуратура , предварительное следствие и дознание. У них есть специальные полномочия для получения нужных доказательств в короткий срок. Если суд признает директора виновным, то после вступления в силу судебного решения значимые обстоятельства (противоправность действий, причинная связь между действиями и убытками, наличие и размер понесенных убытков) арбитражному суду уже не надо устанавливать. Он только вынесет судебный акт о взыскании убытков.

Если собственник сомневается в использования такого механизма и имеет достаточно доказательств, то компания может предъявить гражданско-правовой иск о взыскании убытков. Но такие споры очень сложны и длятся не менее полугода.

Как не допустить злоупотреблений

Чтобы не допустить злоупотреблений, собственникам следует принять следующие меры.

Ограничить полномочия директора:

— установить предельную цену договоров, которые директор может заключать без одобрения общего собрания участников ООО — ограничить сферу принятия решений (например, оставить заключение сделок купли-продажи и перевозки товаров, убрать заключение договоров займа)

— определить условия договоров, которые директор вправе заключить (предоплата, рассрочка, отсрочка платежа)

Контролировать деятельность директора:

— свободный доступ и регулярная проверка собственником бухгалтерской базы

— установить стандарты информационной безопасности для предотвращения коммерческого шпионажа (регулярно создавать зашифрованные копии информационных баз, установить специальное ПО)

— привлечь внешнего консультанта-аудитора для проверки деятельности топ-менеджера

— разработать правила совершения всех сделок (согласование с юридическим отделом, бухгалтерией, службой безопасности).