На торгах до открытия рынка акции Morgan Stanley, CSX и United подорожали

Investing.com — В среду в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:11 МСК акции Morgan Stanley (NYSE:MS) подорожали на 2.87% после того, как квартальный отчет компании оказался лучше прогнозов аналитиков.

Акции Google (NASDAQ:GOOGL) подешевели на 0,43% после того, как Европейская комиссия наложила на компанию рекордный штраф в размере €4,34 млрд ($5 млрд) за ограничения при использовании операционной системы Android. Компания Google обещала оспорить этот штраф в суде.

Акции CSX (NASDAQ:CSX) подорожали на 4,36% после того, как выручка компании оказалась выше прогнозов, а доход на акцию этой компании превысил прогнозы на $0,15.

Акции компании United Continental (NYSE:UAL) подорожали на 4,65% после того, как авиакомпания отчиталась о доходе на акцию в размере $3,23 превысил прогнозы о доходе в размере $3,05. Выручка компании также оказалась лучше консенсус-прогноза.

Акции Texas Instruments (NASDAQ:TXN) снизились 0,82% после отставки ее президента и главного исполнительного директора Брайна Кратчера за нарушение кодекса поведения сотрудников компании. «Нарушения Кратчера связаны с личным поведением, которое не соответствует этике и основным ценностям компании. Решение об увольнении не связано со стратегией, деятельностью или финансовой отчетностью», — сказано в пресс-релизе компании.

Акции Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) повысились на 2,11% после того, как компания смягчила политику выкупа акций.

Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) подорожали на 0,15% в ответ на то, что аналитики Piper Jaffray сохранили в силе рейтинг компании на уровне «выше среднерыночного» и повысили их целевую цену с $1,850 до $2,075. Аналитики отметили, что показатели сектора розничных продаж Amazon могут снизится, но сектор облачных вычислений должен компенсировать это снижение.

Акции Abbott Laboratories (NYSE:ABT) подорожали на 1,94% после того, как отчет компании за второй квартал превысил прогнозы аналитиков.

Курс акций US Bancorp (NYSE:USB) повысился на 1,09% после того, как фирма отчиталась о прибыли на акцию в размере $1,02, что оказалось на $0,02 выше прогнозов экспертов. Прибыль компании во втором квартале составила $5,64 млрд, что оказалось чуть ниже консенсус-прогноза.