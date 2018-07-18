Ещё
Отельеры Крыма выдвинули Booking.com ультиматум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отельеры Крыма «пригрозили» Booking.com импортозамещением 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымские отельеры в связи с ограничением работы в Крыму компанией по бронированию отелей Booking.com могут перейти на отечественные каналы продаж, заявила председатель Ассоциация малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, рейтинги и история отзывов крымских отелей также была обнулена. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, в свою очередь, предполагает, что это может быть связано с санкциями.
"Нас санкции только укрепляют. У каждого отельера есть возможность подумать, что можно сделать, и придумать что-то новое. Бить тревогу не стоит. Этого стоило ожидать еще год назад. Включаем импортозамещение. Все что не делается, делается к лучшему… Нужно работать над повышением качества и сервиса объекта, работать с аналогичными каналами продаж, но российского производства. Вариантов много. Самое главное — не бездействовать", — сказала Пархоменко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По ее словам, объекты размещения должны больше внимания уделять развитию и продвижению своих собственных сайтов.
"В принципе, любой уважающий себя отель должен в определенный момент выйти на прямые продажи — 80% должны быть прямых продаж, а не сторонних организаций. Пора вкладывать в себя", — подчеркнула Пархоменко.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии277
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе113
Финалистку Missis World Russia забили молотком61
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России582
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение