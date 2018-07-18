Отельеры Крыма выдвинули Booking.com ультиматум

Крымские отельеры в связи с ограничением работы в Крыму компанией по бронированию отелей Booking.com могут перейти на отечественные каналы продаж, заявила председатель Ассоциация малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, рейтинги и история отзывов крымских отелей также была обнулена. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, в свою очередь, предполагает, что это может быть связано с санкциями.
"Нас санкции только укрепляют. У каждого отельера есть возможность подумать, что можно сделать, и придумать что-то новое. Бить тревогу не стоит. Этого стоило ожидать еще год назад. Включаем импортозамещение. Все что не делается, делается к лучшему… Нужно работать над повышением качества и сервиса объекта, работать с аналогичными каналами продаж, но российского производства. Вариантов много. Самое главное — не бездействовать", — сказала Пархоменко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По ее словам, объекты размещения должны больше внимания уделять развитию и продвижению своих собственных сайтов.
"В принципе, любой уважающий себя отель должен в определенный момент выйти на прямые продажи — 80% должны быть прямых продаж, а не сторонних организаций. Пора вкладывать в себя", — подчеркнула Пархоменко.