Индийские компании интересуются российским фармацевтическим рынком

ВЛАДИВОСТОК , 18 июл — РИА Новости . Индийские компании Advance Pharma, Hetero Labs и Sun Pharma хотят выйти на российский фармацевтический рынок, рассказал в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Кумар Субхам.

"Относительно сотрудничества в фармацевтической сфере в настоящий момент я могу сказать, что ряд индийских компаний, таких как Advance Pharma, Hetero Labs, Sun Pharma, очень заинтересованы в выходе на российский фармацевтический рынок и стремятся к совместному сотрудничеству с российскими компаниями", — рассказал генконсул.