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Индийские компании интересуются российским фармацевтическим рынком
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Индийские компании интересуются российским фармацевтическим рынком 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Индийские компании Advance Pharma, Hetero Labs и Sun Pharma хотят выйти на российский фармацевтический рынок, рассказал в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Кумар Субхам.
"Относительно сотрудничества в фармацевтической сфере в настоящий момент я могу сказать, что ряд индийских компаний, таких как Advance Pharma, Hetero Labs, Sun Pharma, очень заинтересованы в выходе на российский фармацевтический рынок и стремятся к совместному сотрудничеству с российскими компаниями", — рассказал генконсул.
Ранее пресс-служба правительства Тульской области сообщала, что крупная индийская фармацевтическая компания Hetero Labs Ltd. намерена создать в регионе производство средств против СПИДа и онкологических заболеваний.
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