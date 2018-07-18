Страхи и котировки: почему российские компании уходят с бирж

Совет директоров «Мегафона» одобрил программу выкупа 20,8% обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) компании. Завершив процедуру, оператор связи покинет Лондонскую фондовую биржу, листинг GDR будет аннулирован. Как пояснили в компании, сохранение международного публичного статуса для нее более «не является приоритетной стратегической задачей».

Последовавший за этим резкий взлет котировок акций «Мегафона» на Мосбирже почти в 20% показал, что новость стала неожиданностью для участников рынка. Цена выкупа $9,75 приблизительно соответствует цене акций на Мосбирже (609 рублей) и показывает адекватную премию к рынку.

Очевидно, что решение компании об аннулировании листинга GDR было продиктовано не только смещением стратегического фокуса развития оператора, но и другими объективными причинами. Однако разные российские эмитенты, покидающие иностранную биржу, часто называют схожие доводы в пользу такого решения.

Причины бегства

Чаще всего в качестве причин делистинга обозначены низкие объемы торгов и общий дефицит ликвидности GDR. Геополитический дисконт постепенно рос и не выкупался — риски владения российскими ценными бумагами для международных инвесторов увеличивались с каждым новым раундом расширения санкций.

Ложку дегтя добавили события апреля 2018 года, когда санкции коснулись En+ , чье IPO на Лондонской бирже в 2017 году стало крупнейшим российским первичным размещением за пять лет.

Впрочем, геополитические риски (расширение санкций, обострение отношений с Великобританией ) — базовая, но отнюдь не единственная причина невысокого интереса инвесторов к GDR российских компаний. Аналитики «БКС Ультима Private Banking» отмечают, что улучшение бизнес-показателей различных компаний и усилия их менеджмента зачастую позитивно сказываются на динамике стоимости обыкновенных акций на Мосбирже, но при этом никак не отражаются на котировках GDR. Это может быть также связано с локализацией бизнеса.

Если бизнес металлургических компаний обычно широко диверсифицирован географически и значительно ориентирован на внешний спрос, то бизнес компаний потребительского сектора, добывающих, строительных, телекоммуникационных корпораций в основном расположен в России . Для них держать бумаги за рубежом, поддерживая имидж публичной компании, в текущих рыночных условиях вряд ли целесообразно.

Нередко ради снижения рисков лояльные инвесторы перекладываются в аналогичные бумаги, торгуемые на локальном рынке. К тому же в 2014 году Мосбиржа завершила важные инфраструктурные реформы, которые упростили для иностранцев сделки с локальными акциями.

В то же время некоторые компании заявляют о полном выходе из публичной плоскости и делистинге с Мосбиржи. Относительно недавние примеры — «Уралкалий» и «Дикси» . Решение о делистинге «Уралкалия» было вызвано переводом акций эмитента из I уровня в III уровень листинга Московской биржи из-за низкого количества акций в свободном обращении (чуть более 5%) и хронической недооцененности компании. Причиной делистинга «Дикси» стала потребность в консолидации бизнеса, обусловленная финансовыми показателями.

В целом же российским компаниям в текущих рыночных условиях проблематично привлечь серьезного стратегического инвестора. Можно предположить, что и этот фактор мог стать причиной такого решения «Мегафона». Публичность —— это один из лучших способов дать компании справедливую оценку. А если инвесторов нет, то и поддержание листинга, подразумевающего финансовые расходы, теряет смысл.

После биржи

В дальнейшем возможны два варианта развития событий. Согласно первому сценарию, объем акций «Мегафона» в свободном обращении снизится до околонулевых значений, и компания уйдет с организованных торгов на всех биржевых площадках. По второму сценарию оператор оставит достаточное число акций во free-float, чтобы сохранить листинг на Мосбирже.

Впрочем, многое указывает именно на первый вариант. Как отмечают в самой компании, стратегия цифровой трансформации «Мегафона», принятая в прошлом году, предполагает сделки с повышенным профилем риска, экспериментальные партнерства, связанные с новыми продуктами и технологиями, расширение партнерств с государственными корпорациями, аккумулирование средств и активные инвестиции. Публичный статус, несомненно, является ограничителем для реализации такого рода стратегии.

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