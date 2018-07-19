Рынок акций РФ в четверг снизился четвертый день подряд на внешнем негативе

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию четверга упал четвертый день подряд, подешевев по основным индексам более чем на 1%.

Неуверенная динамика рынка нефти и новые санкционные риски давят на стоимость российских активов, отмечают эксперты.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1,1% до 2269,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,77%, до 1124,43 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи

ПАДЕНИЕ ВСЮ НЕДЕЛЮ

Российский фондовый рынок в четверг снизился четвертую торговую сессию подряд по основным биржевым индексам. Неуверенная динамика рынка нефти, резко опустившегося к уровню 72 долларов за баррель Brent, оказывает давление на фондовый рынок РФ

Владимира Путина и Опасения по поводу наращивания санкционного давления на РФ также довлеют над рынком после хельсинкского саммита президентов России и США Дональда Трампа , отмечают эксперты.

В частности, один из сенаторов предлагает ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», отмечают аналитики компании «Велес Капитал».

Во многом резкому снижению индексов способствовало удешевление акций Сбербанка (на 3,9% префы и на 4,1% «обычка»). Продажи акций банка идут всю неделю, и к текущему моменту только усугубляются. Если продавцам удастся пройти рубеж на уровне 205 рублей, новой «медвежьей» целью станет стачала отметка в 200 рублей, а затем 185 рублей, оценила Анна Бодрова из компании «Альпари».

Также значительно упали в цене бумаги "Алросы" (-4,1%), ММК (-3,7%), "Уралкалия" (-2,4%).

Выросли в цене бумаги "Россетей" (+1,3%), " Распадской " (+0,5%). Акции "Лукойла" (+0,8%) подорожали на корпоративных новостях. Так, до сентября нефтяная компания утвердит условия программы обратного выкупа акций с открытого рынка. Кроме того, «Лукойл» намерен погасить казначейские акции объемом до 100,6 миллиона акций, находящихся на балансе 100%-ной «дочки» компании — Lukoil Securities Limited.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшие торги акциями индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2220-2320 пунктов, а РТС — в коридоре 1110-1140 пунктов, полагает Иван Марчена из компании Forex Club.

Ключевую поддержку на уровне 2285 пунктов индекс Мосбиржи прошел, промежуточный уровень поддержки располагается на отметке 2265, а затем на 2240 пунктах, оценила Бодрова.

Индекс РТС отчетливо направляется в сторону 1100 пунктов, добавила она.