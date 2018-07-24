Вкладчики Газбанка в первый день выплат получили 40% общего объема страховки

Агентство напоминает, что страховое возмещение выплачивается в 20 субъектах РФ , при этом только в Самарской области для осуществления выплат в 28 городах и населенных пунктах задействовано около 130 отделений Сбербанка.

Ранее АСВ сообщило, что в общей сложности за компенсациями на сумму около 17,8 млрд рублей могут обратиться порядка 47,5 тыс. вкладчиков.

Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля текущего года.

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