АСВ объявило о начале выплат клиента «Газбанка»

В агентстве уточнили, что согласно реестру обязательств «Газбанка», за страховым возмещением могут обратиться свыше 47 тысяч вкладчиков, 300 из них имеют счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 46 миллионов рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 20 субъектах РФ . Наибольшее число вкладчиков зарегистрировано в Самарской области