АСВ объявило о начале выплат клиента «Газбанка» 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит вкладчикам лишенного лицензии самарского "Газбанка" 17,8 миллиарда рублей. По данным АСВ, выплаты начнутся 23 июля через отделения Сбербанка.
В агентстве уточнили, что согласно реестру обязательств «Газбанка», за страховым возмещением могут обратиться свыше 47 тысяч вкладчиков, 300 из них имеют счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 46 миллионов рублей.
Страховое возмещение будет выплачиваться в 20 субъектах РФ. Наибольшее число вкладчиков зарегистрировано в Самарской области.
Банк России отозвал лицензию у «Газбанка» 11 июля. В деятельности кредитной организации были установлены нарушения требований нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.