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Владелец «Аризоны» продаст 49 процентов акций клуба за 240 миллионов долларов
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Владелец «Аризоны» продаст 49 процентов акций клуба за 240 миллионов долларов 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Владелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй планирует продать 49 процентов акций клуба, сообщает Forbes. Руководитель оценивает их в 240 миллионов долларов. Таким образом, стоимость клуба составляет порядка 500 миллионов, в то время как в прошлом году он оценивался в 300 миллионов.
Барроуэй стал основным владельцем «Аризоны» в декабре 2014 года и единственным — в июне 2017 года. По информации американских СМИ, у клуба по-прежнему тяжелая финансовая ситуация. За последние 5 лет «Аризона» потеряла 45 миллионов долларов и имеет долг в 250 миллионов.
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