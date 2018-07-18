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Чистая прибыль Novartis в I полугодии выросла в 2,7 раза
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Чистая прибыль Novartis в I полугодии выросла в 2,7 раза 

Прайм 31 минуту назад
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis в первом полугодии 2018 года увеличилась в годовом выражении в 2,7 раза — до 9,796 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 4,21 доллара против 1,54 доллара годом ранее. Продажи Novartis за шесть месяцев составили 25,852 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 9%.
Во втором квартале чистая прибыль компании составила 7,768 миллиарда долларов, что в 3,9 раза выше аналогичного периода 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 3,34 доллара против 0,84 доллара годом ранее. Объем продаж компании вырос на 7%, до 13,158 миллиарда долларов.
"Мы достигли значительного прогресса в этом квартале, превращая Novartis в исключительно фармацевтическую компанию", — прокомментировал в релизе глава Novartis Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan). Он позитивно оценил выделение в самостоятельную компанию офтальмологического подразделения Alcon, а также покупку американского разработчика генно-терапевтических препаратов AveXis.
Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.
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