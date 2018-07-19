«Сбербанк» обновил рекорд по выдаче потребительских кредитов на Кубани

В июне в Краснодарском крае ПАО Сбербанк выдал потребительских кредитов на сумму более 5 млрд рублей, что на 59% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того, сумма оформленных кредитов превышает самый высокий показатель за прошлый год — в декабре 2017 выдано 4,6 млрд руб.

«Высоких показателей по потребительскому кредитованию удалось достичь благодаря снижению процентных ставок на Потребительские кредиты в удаленных каналах обслуживания, а также качественному выявлению потребностей клиентов и высокому уровню сервиса», — сообщил управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко

Напомним, в июне ПАО Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 п.п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки в Сбербанк Онлайн. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%.

Ставка 11,4% предлагается на суммы кредита от 1 млн рублей, диапазоны ставок 11,4-15,4% при сумме кредита от 300 тысяч до 1 миллиона рублей и 12,4–19,4% при сумме кредита от 30–300 тыс. рублей. Акция продлится до конца июля.